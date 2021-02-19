СК возбудил дело по факту смерти пяти человек при пожаре в Кирове

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли женщина и четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

РИА Новости

Отмечается, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. «К настоящему моменту на месте пожара обнаружено тело женщины 1973 года рождения, а также тела четырёх несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи продолжают осматривать место ЧП, а также допрашивают очевидцев. «Назначены экспертизы с целью установления причин пожара», — добавили в СК. Ранее в МЧС России по Кировской области сообщили, что в деревянном жилом доме в Кирове произошёл пожар.