СК возбудил дело по факту смерти пяти человек при пожаре в Кирове

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в деревянном жилом доме в Кирове, в результате которого погибли женщина и четверо несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК возбудил дело по факту смерти пяти человек при пожаре в Кирове
  • РИА Новости

Отмечается, что дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. 

«К настоящему моменту на месте пожара обнаружено тело женщины 1973 года рождения, а также тела четырёх несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи продолжают осматривать место ЧП, а также допрашивают очевидцев.

«Назначены экспертизы с целью установления причин пожара», — добавили в СК.

Ранее в МЧС России по Кировской области сообщили, что в деревянном жилом доме в Кирове произошёл пожар.

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