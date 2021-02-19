В Кирове произошёл пожар в жилом доме

В Кирове в деревянном жилом доме произошёл пожар, возгоранию присвоен повышенный уровень сложности. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Поступила информация о том, что произошёл пожар в деревянном четырёхквартирном жилом доме по адресу: г. Киров, ул. Бородулина, 38. В 01:06 объявлен ранг пожара №2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано.

Как уточняет ТАСС, в результате пожара, возможно, погибли пять человек, ещё шестеро пострадали.

Ранее в МЧС заявили, что в Волгограде произошёл пожар в торговых павильонах, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.