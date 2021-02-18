Захарова заявила о нежелании России разрывать отношения с ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что Москва не хочет разрывать отношения с Евросоюзом.
Захарова заявила о нежелании России разрывать отношения с ЕС
  • РИА Новости

«Мы этого не хотим... Если они завтра об этом объявят, то мы это слышим, и мы это воспримем, это, значит, их решение», — сказала она. 

Также она заявила, что в данном вопросе ответные меры не являются главными. 

Захарова отметила, что Россия — «тоже Европа», о чём в ЕС «немного подзабывают».

«Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому, что её туда подталкивали», — сказала она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

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