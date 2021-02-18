Операторы Системы-112 в Подмосковье приняли более 48 млн вызовов с 2015 года

С начала работы Системы-112 в 2015 году операторы в Московской области приняли более 48 млн звонков.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр службы.

В сутки принимается около 30 тыс. вызовов. Основное количество (69%) приходится на запросы скорой, четверть — на полицию и ГИБДД.

Ещё 6% приходится на пожарных, газовиков и другие службы.

Всего с начала года на номер 112 поступило свыше 1,5 млн звонков.

Ранее сообщалось, что робот-помощник Светлана обработал миллион звонков, поступивших на горячую линию 122 в Московской области.