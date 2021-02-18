Мэр Тольятти подал в отставку

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Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку.
Мэр Тольятти подал в отставку
  • © администрация городского округа Тольятти

«В четверг 18 февраля состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно, что Сергей Анташев подал в отставку», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.

По данным пресс-службы, в последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города.

Ранее сообщалось, что Якутская городская дума приняла решение назначить досрочные выборы мэра на 28 марта 2021 года.

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