В Москве задержали лжеюриста, подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области задержали лжеюриста, подозреваемого в мошенничестве.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, жителю Подмосковья потребовалась консультация опытного специалиста по вопросу обоснованности начислений по результатам налоговой проверки его организации. По совету знакомых он обратился к одному из экспертов.

«Ознакомившись с материалами проверки, мужчина стал убеждать предпринимателя в том, что ему грозит уголовная ответственность. Он сообщил, что готов помочь избежать преследования и посодействовать в минимизации суммы налогов», — заявила Волк.

По её словам, злоумышленник также ссылался на наличие широкого круга знакомств в правоохранительных и налоговых органах. Стоимость своих услуг он оценил в 17 млн рублей.

Предприниматель согласился на сделку, но впоследствии засомневался в добросовестности специалиста и обратился в полицию. Передачу аванса в размере 6 млн рублей провели под контролем оперативников в одном из отелей. Подозреваемый задержан.

«Выяснилось, что мужчина не имел возможности выполнить обещанные обязательства», — отметила Волк.

Заведено уголовное дело.

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