В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр для школьников

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В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр «Заповедное посольство» для школьников.
В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр для школьников
  • ©zaryadyepark.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Дети от семи лет могут посещать уроки по генетике, экологии и географии.

«Для школьников 12+ мы подготовили новые программы «Планета вкусов», «По следам человека», «Сити-фермер». Занятия проходят в группах не более девяти-десяти человек», — рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

В новом сезоне перезапустили более 20 научных программ.

Лаборатории «Заповедного посольства» оснащены высокотехнологичным оборудованием. Дети смогут провести эксперименты с растительными красками и по выделению ДНК растений, заняться микроклонированием, разобраться, почему светятся медузы, изучить коллекцию минералов с помощью микроскопов, а также провести постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР), клонировать растения и узнать тайну их ароматов.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали об онлайн-программах детских технопарков.

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