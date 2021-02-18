В Подмосковье почти 68 тысяч человек получили социальную помощь в 2021 году

Экстренную социальную помощь за год получили почти 68 тыс. жителей Подмосковья. Им оформили выплаты на общую сумму 431,6 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Такая помощь предусмотрена для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплатами поддержат инвалидов и жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Помощь положена и малообеспеченным людям, а также в случаях болезни и безнадзорности.

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