В Подмосковье почти 68 тысяч человек получили социальную помощь в 2021 году

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Экстренную социальную помощь за год получили почти 68 тыс. жителей Подмосковья. Им оформили выплаты на общую сумму 431,6 млн рублей.
В Подмосковье почти 68 тысяч человек получили социальную помощь в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360»

Такая помощь предусмотрена для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Выплатами поддержат инвалидов и жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Помощь положена и малообеспеченным людям, а также в случаях болезни и безнадзорности.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.

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