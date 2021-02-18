В Подмосковье почти 68 тысяч человек получили социальную помощь в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Такая помощь предусмотрена для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Выплатами поддержат инвалидов и жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Помощь положена и малообеспеченным людям, а также в случаях болезни и безнадзорности.
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