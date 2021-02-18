СК объяснил задержание замглавы Челябинска по экономическому развитию

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Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, задержанный ранее, подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
СК объяснил задержание замглавы Челябинска по экономическому развитию
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки в крупном размере». — RT)», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следствие считает, что подозреваемый в 2020 году получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

Как заявил в беседе с URA.RU пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов, власти окажут содействие в расследовании.

«Глава города Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей. Правоохранительным органам в расследовании окажут полное содействие», — заявил он. 

Ранее в ФСБ сообщили о задержании Извекова, не уточнив причин. 

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