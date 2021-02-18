В Минтруде назвали число продолжающих работать на удалёнке россиян

В настоящее время в удалённом режиме продолжают работать около 6% россиян, сообщила замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

«Мы ожидаем, что после снятия всех ограничительных мер численность занятых удалённо несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удалённо. Соответственно, мы предполагаем, что цифра понизится уже не радикально», — приводит её слова на заседании совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов России ТАСС.

В конце января в Москве перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников предприятий.

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