Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций
- РИА Новости
«Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», — говорится в документе.
Указанные нормы вступят в силу 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.