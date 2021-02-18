Попова утвердила новые санитарные правила по профилактике инфекций

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила новые санитарные правила и нормы по профилактике инфекционных заболеваний. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», — говорится в документе.

Указанные нормы вступят в силу 1 сентября 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.