Вузы в России сами определят формат выпускных экзаменов и защиты ВКР

Российские вузы сами определят формат выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году, они будут исходить из эпидемической обстановки в регионе. Об этом заявили ТАСС в Минобрнауки.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте России», — сказали в ведомстве.

Как отмечает агентство, вузы смогут применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.

Ранее Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ теми учащимися, которые не смогут сдать его из-за пандемии.

Также ведомство приняло 795 тыс. заявлений на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах.