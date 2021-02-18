Вузы в России сами определят формат выпускных экзаменов и защиты ВКР
- globallookpress.com
«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте России», — сказали в ведомстве.
Как отмечает агентство, вузы смогут применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.
Ранее Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ теми учащимися, которые не смогут сдать его из-за пандемии.
Также ведомство приняло 795 тыс. заявлений на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах.