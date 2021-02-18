Вузы в России сами определят формат выпускных экзаменов и защиты ВКР

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Российские вузы сами определят формат выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году, они будут исходить из эпидемической обстановки в регионе. Об этом заявили ТАСС в Минобрнауки.
Вузы в России сами определят формат выпускных экзаменов и защиты ВКР
  • globallookpress.com

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте России», — сказали в ведомстве.

Как отмечает агентство, вузы смогут применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний.

Ранее Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ теми учащимися, которые не смогут сдать его из-за пандемии.

Также ведомство приняло 795 тыс. заявлений на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах.

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