Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ

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Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ теми учащимися, которые не смогут сдать его из-за пандемии.
Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — цитирует РИА Новости главу ведомства Анзора Музаева.

Отмечается, что данная мера введена по аналогии с прошлым годом.

Ранее Рособрнадзор принял 795 тыс. заявлений на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах.

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