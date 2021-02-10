Рособрнадзор ввёл дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ
- РИА Новости
«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — цитирует РИА Новости главу ведомства Анзора Музаева.
Отмечается, что данная мера введена по аналогии с прошлым годом.
Ранее Рособрнадзор принял 795 тыс. заявлений на сдачу единого госэкзамена и государственного выпускного экзамена в 11-х классах.