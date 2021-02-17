В Подмосковье стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

В Московской области стартовала всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», она продолжится в марте и апреле.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минобразования региона.

Акция проходит в 30 округах. Пройти через процедуры единого госэкзамена могут все желающие.

«Акция — прекрасный помощник выпускникам и их родителями в снятии лишнего напряжения, связанного с подготовкой к ЕГЭ», — отметила глава ведомства Ирина Каклюгина.

Организатор акции — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.