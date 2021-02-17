В ФАС поступили обращения по вопросу повышения цен на такси
- РИА Новости
«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», — цитирует ТАСС Елену Заеву, начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС.
Как отмечается, цены на рынке такси не регулируются государством.
В данном случае применяется динамическое ценообразование — чем выше спрос и (или) хуже условия работы, например плохая погода, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала ситуацию с тарифами во время снегопада.