В ФАС поступили обращения по вопросу повышения цен на такси

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
В ФАС поступили обращения по вопросу повышения цен на такси
  • РИА Новости

«На данный момент в ФАС России поступило несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси, они будут рассмотрены в установленном порядке», — цитирует ТАСС Елену Заеву, начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС.

Как отмечается, цены на рынке такси не регулируются государством.

В данном случае применяется динамическое ценообразование — чем выше спрос и (или) хуже условия работы, например плохая погода, существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость услуги.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала ситуацию с тарифами во время снегопада.

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