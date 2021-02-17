В Национальном совете такси прокомментировали ситуацию с тарифами во время снегопада

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская прокомментировала ситуацию с тарифами во время снегопада.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что во время подобных явлений растёт спрос на такси и снижается число водителей, желающих выполнить заказ.

Как отметила Лозинская, большинство водителей — это не штатные сотрудники таксопарков, они берут машины в аренду и сами решают, когда и на сколько им выходить на линию.

«Соответственно, в снегопад количество водителей, вышедших на линию, резко упало по разным причинам: от отсутствия зимней резины, недостаточно проходимых авто до просто нежелания лишний раз рисковать на дороге и тратить на выполнение заказа больше времени, чем обычно», — пояснила эксперт.

По её словам, если сохранить обычные цены, то можно получить практически полный невыход водителей на линию.

«Повышенный тариф компенсирует расходы на увеличенное время поездки, расход топлива, обслуживание автомобиля и так далее. Поэтому поднятие цен в непогоду обоснованно», — сказала она.

Лозинская добавила, что нет методик, устанавливающих пределы повышения цен, и недовольство пассажиров вполне понятно.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что число ночных поездок на такси в бары и рестораны с 27 по 31 января в столице выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущей неделей.