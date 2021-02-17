Эксперты назвали самые популярные направления в России на 23 Февраля и 8 Марта

Наиболее популярными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта в России стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса «Туту.ру».

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего перелётов запланировано по маршруту Москва — Сочи. На такие авиабилеты в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объёма продаж, в мартовские — 13%.

Среди железнодорожных направлений лидирует Москва — Санкт-Петербург (18% билетов).

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.