Эксперты назвали самые популярные направления в России на 23 Февраля и 8 Марта
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Об этом сообщает газета «Известия».
Больше всего перелётов запланировано по маршруту Москва — Сочи. На такие авиабилеты в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объёма продаж, в мартовские — 13%.
Среди железнодорожных направлений лидирует Москва — Санкт-Петербург (18% билетов).
Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.