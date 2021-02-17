Эксперты назвали самые популярные направления в России на 23 Февраля и 8 Марта

Короткая ссылка
Наиболее популярными направлениями на 23 Февраля и 8 Марта в России стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование» и аналитического центра сервиса «Туту.ру».
Эксперты назвали самые популярные направления в России на 23 Февраля и 8 Марта
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает газета «Известия».

Больше всего перелётов запланировано по маршруту Москва — Сочи. На такие авиабилеты в февральские длинные выходные приходится 8,3% от общего объёма продаж, в мартовские — 13%.

Среди железнодорожных направлений лидирует Москва — Санкт-Петербург (18% билетов).

Ранее ФАН со ссылкой на сервис OneTwoTrip рассказало о самых популярных направлениях для путешествий весной в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить