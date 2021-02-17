Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Соловьёва в Clubhouse

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Clubhouse восстановить доступ к аккаунту журналиста Владимира Соловьёва. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Соловьёва в Clubhouse
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Роскомнадзор направил в адрес компании — владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьёва», — говорится в сообщении.

В письме также содержится призыв объяснить причины ограничения доступа к аккаунту.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обратился к Twitter-аккаунту российского лидера Владимира Путина и пригласил его в Clubhouse.

Как позднее отметили в Кремле, предложение Маска интересное, но сперва необходимо разобраться, что предлагает бизнесмен. 

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