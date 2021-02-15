В Кремле оценили предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети

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Предложение предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse интересное, однако сперва необходимо разобраться, что предлагает бизнесмен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети
  • РИА Новости

Ранее Маск обратился к Twitter-аккаунту Путина и пригласил российского лидера в социальную сеть Clubhouse.

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведёт. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков уточнил, что Кремль сначала проведёт проверку, а затем отреагирует на предложение.

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