В Кремле оценили предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети
- РИА Новости
Ранее Маск обратился к Twitter-аккаунту Путина и пригласил российского лидера в социальную сеть Clubhouse.
«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведёт. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков уточнил, что Кремль сначала проведёт проверку, а затем отреагирует на предложение.