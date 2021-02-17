Эксперт прокомментировал практику скидок и акций в магазинах

Короткая ссылка
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха прокомментировал практику скидок и акций в магазинах.
Эксперт прокомментировал практику скидок и акций в магазинах
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Есть акции добросовестные и недобросовестные. Вторые проводятся так — снижают цену, чтобы продать остатки уже испорченной продукции. Это делать нельзя. Это запрещено законом», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметил эксперт, существует акция «Успей купить», в рамках которой скидка составляет около 30%. По словам Илюхи, таким образом фиксируют внимание покупателя, чтобы показать, что у определённого товара небольшой остаточный срок годности.

«Покупатель понимает при этом, что эта покупка будет выгодной и качественной, потому что товар безопасный», — уточнил эксперт.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с ценами на колбасные изделия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить