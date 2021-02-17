Эксперт прокомментировал практику скидок и акций в магазинах

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха прокомментировал практику скидок и акций в магазинах.

«Есть акции добросовестные и недобросовестные. Вторые проводятся так — снижают цену, чтобы продать остатки уже испорченной продукции. Это делать нельзя. Это запрещено законом», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметил эксперт, существует акция «Успей купить», в рамках которой скидка составляет около 30%. По словам Илюхи, таким образом фиксируют внимание покупателя, чтобы показать, что у определённого товара небольшой остаточный срок годности.

«Покупатель понимает при этом, что эта покупка будет выгодной и качественной, потому что товар безопасный», — уточнил эксперт.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с ценами на колбасные изделия.