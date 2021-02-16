В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на колбасные изделия

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Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин прокомментировал ситуацию с ценами на колбасные изделия.
В АКОРТ прокомментировали ситуацию с ценами на колбасные изделия
  • Pixabay

«Ретейлеры ничего не хотят поднимать. Обычно это делают производители или поставщики. Точно не ретейлеры. Они прекрасно знают толщину нашего кошелька и предполагают, что поднимать цены глуповато», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, всё зависит от динамики стоимости сырья. Как пояснил эксперт, в одних изделиях содержится 90% мяса, а в других — 20%.

«Я думаю, издержки растут, инфляция есть, и мы как элемент экономической системы подвержены такой истории», — добавил Ионкин.

Со своей стороны, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что даже если кто-то из переработчиков хочет повысить цены, то у сетей всегда есть широкий выбор альтернативных поставщиков.

«Вот когда понизить цену предлагают, здесь сети быстро соглашаются, а если вы хотите повысить, да хоть на 5% — месяц, два месяца, до полугода доказывать эффективность повышения», — отметил он.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию с ценами на мясные продукты.

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