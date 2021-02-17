Петербург получил ещё более 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

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В Санкт-Петербург доставили ещё 48 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Петербург получил ещё более 48 тысяч доз вакцины от коронавируса
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня в город поступила очередная партия вакцины — 48 400 доз. Это позволит обеспечить непрерывность проведения прививочной кампании», — приводит сообщение агентство.

В настоящий момент в городе работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о снижении заболеваемости коронавирусом.

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