Петербург получил ещё более 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Санкт-Петербург доставили ещё 48 400 доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Сегодня в город поступила очередная партия вакцины — 48 400 доз. Это позволит обеспечить непрерывность проведения прививочной кампании», — приводит сообщение агентство.

В настоящий момент в городе работают 123 прививочных пункта, в том числе 104 на базе городских поликлиник.

Ранее в Санкт-Петербурге заявили о снижении заболеваемости коронавирусом.