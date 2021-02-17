Эксперт прокомментировал поправки в закон о техосмотре

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов прокомментировал поправки в закон о техосмотре.
Эксперт прокомментировал поправки в закон о техосмотре
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он заявил, что они направлены на то, чтобы сделать процедуру диагностики машины более прозрачной.

«Сейчас предполагается сделать таким образом, что весь процесс будет осуществляться легально. Приезжает машина на ТО, фиксируется, как она заехала, как отъехала, и обращается внимание на самые важные моменты жизнеобеспечения автомобиля. Эта процедура должна быть более прозрачная, более понятная для автомобилиста, и, самое главное, это должно повлиять на безопасность дорожного движения», — сказал эксперт.

Среди основных технических характеристик, которые будут проверяться при диагностике автомобиля, Солдунов выделил рулевое управление, всё, что связано с трансмиссией.

«Это проверка тех агрегатов, которые влияют на управляемость автомобиля, это и тормозная жидкость, которая не должна подтекать, это выхлопная система», — отметил он.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о том, что МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.

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