Главный терапевт Минздрава рассказала о показателях здорового образа жизни

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Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о показателях здорового образа жизни.
Главный терапевт Минздрава рассказала о показателях здорового образа жизни
  • Pixabay

«На основании анализа 22 тыс. эпидемиологических наблюдений был установлен индекс приверженности здоровому образу жизни. В него вошли пять показателей. Первое — не курить. Второе — двигаться. Час ходьбы с обычной скоростью пешехода, 6 км/ч», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, третий показатель — частое употребление овощей и фруктов, четвёртый — уменьшение потребления соли, пятый — незлоупотребление алкоголем.

Как отметила Драпкина, от образа жизни на 60% зависит её продолжительность и качество.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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