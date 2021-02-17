Корабль Черноморского флота провёл учения в Средиземном море

Корабль противоминной обороны «Иван Антонов», входящий в состав Черноморского флота, провёл в Средиземном море учение по преодолению минных заграждений условного противника.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«По замыслу учения, экипажу тральщика была поставлена задача по проведению противоминной разведки, преодолению минных заграждений и применению корабельного оружия для отражения авиаудара условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что «Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу, расчёты артиллерийской боевой части корабля уничтожили макеты плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России, выполняющих задачи в составе постоянной оперативной группировки в Средиземном море.

Как сообщалось ранее, корабли Черноморского флота в рамках учений провели артиллерийские стрельбы по береговым целям, а также отработали план действий по отражению атаки с воздуха.