В Севастополе добровольцы помогают в проведении вакцинации от COVID-19

В Севастополе стартовала акция «Мы вместе с заботой», в которой участвуют полсотни добровольцев, оказывающих помощь в проведении вакцинации от коронавируса.

«Более 50 добровольцев Севастополя оказывают помощь медикам и пациентам на пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, которые находятся в 11 поликлиниках города», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы правительства города.

Отмечается, что волонтёры координируют поток посетителей поликлиники, контролируют соблюдение социальной дистанции в очереди, оказывают помощь в заполнении анкет, раздают буклеты, контролируют состояние пациентов и соблюдение ими рекомендаций после вакцинации.

Принять участие в волонтёрской акции по вакцинации могут все желающие.

Ранее министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что в регионе прививку от коронавируса сделали более 18,4 тыс. человек.