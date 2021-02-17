В Совфеде предложили увеличить финансирование программы развития сельских территорий

В Совете Федерации предложили увеличить финансирование программы развития сельских территорий. Проект соответствующего обращения к правительству России рассмотрят на пленарном заседании 17 февраля.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отмечается в обращении, уже в начале реализации госпрограммы в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования были предусмотрены в меньших объёмах: на 2020-й — 35,9 млрд рублей (45,4% от первоначально запланированных объёмов финансирования), на 2021-й — 34,4 млрд (21,4%), на 2022-й — 35,0 млрд (18,1%).

Финансирование госпрограммы также предусмотрено в меньших объёмах: на 2021 год — 30,9 млрд рублей, на 2022 год — 31,5 млрд, на 2023 год — 31,5 млрд.

«Таким образом, создаётся риск недостижения целевых показателей государственной программы, что не позволит обеспечить комплексное развитие сельских территорий, необходимое для гармоничного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации», — заявляют сенаторы в своём обращении.

Совфед предлагает кабмину, в частности, обеспечить финансирование комплексного развития села в первоначально запланированных объёмах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств.