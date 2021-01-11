В Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств

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И. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал, что благодаря грантовой поддержке в сёлах Подмосковья появилось порядка 20 фермерских хозяйств.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360»

Для этого в прошлом году аграрии получили около 273 млн рублей.

По его словам, за 2020 год выделили 14 грантов «Агростартап» и 11 грантов начинающим фермерам.

«Поддержка фермеров, создание крестьянских хозяйств способствуют увеличению в регионе объёма качественной свежей продукции», — сказал Воскресенский.

В настоящее время на территории Подмосковья действует около 2 тыс. крестьянских фермерских хозяйств.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.

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