В Подмосковье рассказали о мерах поддержки фермерских хозяйств
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Для этого в прошлом году аграрии получили около 273 млн рублей.
По его словам, за 2020 год выделили 14 грантов «Агростартап» и 11 грантов начинающим фермерам.
«Поддержка фермеров, создание крестьянских хозяйств способствуют увеличению в регионе объёма качественной свежей продукции», — сказал Воскресенский.
В настоящее время на территории Подмосковья действует около 2 тыс. крестьянских фермерских хозяйств.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК.