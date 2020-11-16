В Адыгее планируют сделать виноградарство приоритетным направлением развития АПК

С 2021 года виноградарство войдёт в перечень приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса республики, сообщили в Минсельхозе Адыгеи.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«Мы уже сегодня видим, что выращенные в Адыгее сорта винограда пользуются спросом у винодельческих предприятий. Нам необходимо использовать все возможности господдержки в сфере сельского хозяйства. Уверен, что это позволит существенно нарастить объёмы производства и создать новые рабочие места», — отмечал ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Ранее агентство «Крыминформ» передавало о ходе реализации двух инвестиционных проектов на территории Судака по посадке более 73 га технического винограда, из которых уже заложено почти 30 га.