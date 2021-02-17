Путин оценил ситуацию с безработицей в России

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы прокомментировал ситуацию с безработицей в стране.
Путин оценил ситуацию с безработицей в России
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

По его словам, рост безработицы в условиях пандемии коронавируса «небольшой, но всё-таки он есть».

«Мы это видим, фиксируем, я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень», — отметил Путин.

Президент добавил, что «в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз».

Ранее Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных.

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