Путин оценил ситуацию с безработицей в России
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- РИА Новости
По его словам, рост безработицы в условиях пандемии коронавируса «небольшой, но всё-таки он есть».
«Мы это видим, фиксируем, я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры, чтобы выйти на докризисный уровень», — отметил Путин.
Президент добавил, что «в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть лучше, чем предварительный прогноз».
Ранее Путин поручил до 1 марта разработать меры по содействию трудоустройству безработных.