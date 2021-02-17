МЧС сообщило о сходе лавины в Дагестане

В Цунтинском районе Дагестана снежная лавина накрыла часть дороги межмуниципального значения Кидеро — Шаури — Агвали.

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В 10:20 17.01.2021 от начальника дагестанской военизированной противолавинной части поступило сообщение о том, что на 23-м километре дороги Кидеро — Шаури — Агвали сошла снежная лавина общим объёмом 45 тыс. кв. м», — заявили в МЧС.

По данным ведомства, лавина вышла на полотно дороги.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате схода лавины нет.

Ранее МЧС предупредило об угрозе схода лавин в 11 районах Сахалина.