Путин призвал не допустить попыток вмешательства в ходе выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин на встрече с главами фракций в Госдуме прокомментировал предстоящие выборы в нижнюю палату парламента.

«Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе. Это важно и для наших ведущих партий, для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах», — сказал Путин.

Он отметил, что это важно и для избирателей.

«Именно они, избиратели, будут определять итоги избирательной кампании, именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — заявил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать всё, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время выборов в сентябре.

Он отметил, что, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут».