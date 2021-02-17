В России зарегистрировали 12 828 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии подтверждён 4 112 151 случай коронавируса.
За сутки умерли 467 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 459 пациентов. Общее число летальных исходов — 81 446.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 642 582 пациента. За сутки выздоровели 17 919 человек, накануне — 17 627.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович затруднилась ответить на вопрос о сроках завершения пандемии коронавируса.
Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.