В России зарегистрировали 12 828 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировано 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 13 233 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждён 4 112 151 случай коронавируса.

За сутки умерли 467 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 459 пациентов. Общее число летальных исходов — 81 446.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 642 582 пациента. За сутки выздоровели 17 919 человек, накануне — 17 627.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович затруднилась ответить на вопрос о сроках завершения пандемии коронавируса.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.