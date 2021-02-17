В России появится ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

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В России разработан национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, он вступит в силу 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
В России появится ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что положения стандарта распространяются на пункты временного размещения на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий.

Ранее сообщалось, что в России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.

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