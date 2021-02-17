В России появится ГОСТ с требованиями к пунктам временного размещения

В России разработан национальный стандарт общих требований к пунктам временного размещения (ПВР) населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, он вступит в силу 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

РИА Новости

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«Настоящий стандарт устанавливает классификацию, основные требования к пунктам временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. Отмечается, что положения стандарта распространяются на пункты временного размещения на базе палаточных городков (полевых лагерей) и модульных зданий. Ранее сообщалось, что в России впервые разработан национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях.