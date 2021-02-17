Из-за пожара в пятиэтажном здании в Сочи госпитализированы два человека

В результате пожара в одном из многоквартирных домов Сочи госпитализированы два человека. Об этом заявили в пресс-службе администрации.

«Из эпицентра возгорания были спасены восемь человек, из них два ребёнка. Также из дома на момент тушения огня были эвакуированы 43 жителя», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, на данный момент жизни людей ничего не угрожает.

«Госпитализированы на скорой помощи девушка и ребёнок, предварительно с признаками отравления продуктами горения», — добавили в администрации.

В МЧС по региону сообщили, что пожар произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома.

Предварительная площадь возгорания — 40 квадратных метров.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Самарской области обрушился одноэтажный частный дом.