Из-за пожара в пятиэтажном здании в Сочи госпитализированы два человека
- РИА Новости
«Из эпицентра возгорания были спасены восемь человек, из них два ребёнка. Также из дома на момент тушения огня были эвакуированы 43 жителя», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, на данный момент жизни людей ничего не угрожает.
«Госпитализированы на скорой помощи девушка и ребёнок, предварительно с признаками отравления продуктами горения», — добавили в администрации.
В МЧС по региону сообщили, что пожар произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома.
Предварительная площадь возгорания — 40 квадратных метров.
В настоящее время пожар ликвидирован.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Самарской области обрушился одноэтажный частный дом.