В Самарской области из-за обрушения дома пострадала женщина

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В Самарской области 15 февраля обрушился жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли женщину, она госпитализирована.
В Самарской области из-за обрушения дома пострадала женщина
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сообщение об обрушении одноэтажного частного дома в населённом пункте Безенчук на улице Комсомольской, 67, поступило в 08:49. Причиной стала разгерметизация газового баллона. Сам дом не газифицирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия направили оперативную группу областного МЧС. Над устранением последствий ЧП работали 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС — шесть человек и четыре единицы техники.

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