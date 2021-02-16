Региональные операторы Подмосковья перешли на круглосуточный режим работы

Региональные операторы Московской области перешли на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ.

Администрации муниципалитетов принимают меры для расчистки проездов к контейнерным площадкам от снега. Увеличено количество машин на маршрутах.

«Мы приносим извинения жителям за временно доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, она носит кратковременный характер», — заявили в ведомстве.

Сообщить о невыполнении графика по вывозу ТКО жители региона могут по горячим линиям региональных операторов, указанных на их сайтах.

Также стало известно, что в Севастополе коммунальщики перешли на круглосуточный график из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В первую очередь обрабатывают дороги к школам и маршруты общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Адыгее введён режим повышенной готовности из-за снегопада.