В Адыгее введён режим повышенной готовности из-за снегопада

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В Адыгее ввели режим повышенной готовности из-за снегопада. Такое решение приняли 16 февраля на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
В Адыгее введён режим повышенной готовности из-за снегопада
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

В некоторых населённых пунктах высота снежного покрова достигает 68 см, больше всего снега в горах.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил муниципалитетам уделить особое внимание работе коммунальных служб, расчистке крыш от снега и сосулек, принять меры по предупреждению наводнений.

На трассах работает 112 единиц техники. Для расчистки дорог привлекают дополнительные силы, отметили в пресс-службе главы Адыгеи.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.

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