В Адыгее введён режим повышенной готовности из-за снегопада
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24».
В некоторых населённых пунктах высота снежного покрова достигает 68 см, больше всего снега в горах.
Глава республики Мурат Кумпилов поручил муниципалитетам уделить особое внимание работе коммунальных служб, расчистке крыш от снега и сосулек, принять меры по предупреждению наводнений.
На трассах работает 112 единиц техники. Для расчистки дорог привлекают дополнительные силы, отметили в пресс-службе главы Адыгеи.
Как ранее сообщало агентство URA.RU, в ХМАО к концу недели ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 °С.