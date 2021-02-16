Эксперты рассказали о тратах россиян в ресторанах в День всех влюблённых

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Расходы россиян в кафе и ресторанах в День святого Валентина выросли на 66% по сравнению со средними данными февраля и продемонстрировали максимум за последние шесть месяцев.
Эксперты рассказали о тратах россиян в ресторанах в День всех влюблённых
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

По оценке экспертов, 14 февраля 2021 года россияне потратили в ресторанах на 2% меньше, чем годом ранее.

«Спрос на посещение кафе и ресторанов в России постепенно восстанавливается: средние траты на эти категории в феврале у жителей России меньше всего на 4%, чем в 2020 году», — рассказали специалисты.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых.

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