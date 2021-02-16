Эксперты рассказали о тратах россиян в ресторанах в День всех влюблённых
- Pixabay
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.
По оценке экспертов, 14 февраля 2021 года россияне потратили в ресторанах на 2% меньше, чем годом ранее.
«Спрос на посещение кафе и ресторанов в России постепенно восстанавливается: средние траты на эти категории в феврале у жителей России меньше всего на 4%, чем в 2020 году», — рассказали специалисты.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых.