Эксперты рассказали о тратах россиян в ресторанах в День всех влюблённых

Расходы россиян в кафе и ресторанах в День святого Валентина выросли на 66% по сравнению со средними данными февраля и продемонстрировали максимум за последние шесть месяцев.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Tinkoff CoronaIndex.

По оценке экспертов, 14 февраля 2021 года россияне потратили в ресторанах на 2% меньше, чем годом ранее.

«Спрос на посещение кафе и ресторанов в России постепенно восстанавливается: средние траты на эти категории в феврале у жителей России меньше всего на 4%, чем в 2020 году», — рассказали специалисты.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых.