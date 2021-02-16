Эксперт оценил требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал сообщение о том, что МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра.

«На операторов техосмотра возложены новые обременительные обязанности, достаточно серьёзные, в том числе с 1 марта вступают в силу требования, что они должны вести фиксацию, видео, то есть в электронном виде всё это осуществлять», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, это может привести к росту стоимости как легального, так и «серого» техосмотра.

Со своей стороны, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что новые правила могут в первое время принести неудобства водителям, так как потребуется приезжать для фото- или видеофиксации.

«Скорее всего, сделать это не всегда получится в любое время», — отметил он.

По его мнению, ужесточённые требования могут привести и к сокращению числа пунктов техосмотра.

Требования содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В документе перечислено более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колёс, а также двигателя и его систем.