За сутки в России от коронавируса вылечились 99 военнослужащих
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 99 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 29 932», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты более 106,3 тыс. человек.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.