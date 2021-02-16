За сутки в России от коронавируса вылечились 99 военнослужащих

За прошедшие сутки 99 российских военнослужащих вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 99 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 29 932», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты более 106,3 тыс. человек.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.