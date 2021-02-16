На «Конкурс политологов» подано более 8,1 тысячи заявок

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За месяц на «Конкурс политологов» пришло более 8,1 тыс. заявок.
На «Конкурс политологов» подано более 8,1 тысячи заявок
  • Pixabay

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на организаторов.

Как заявил член экспертного совета конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, лидерами по числу регистраций стали Московский регион и Санкт-Петербург, 40% заявок пришло от представителей Центрального федерального округа.

Основному составу участников от 30 до 40 лет (43,4%). Ещё 30% — младше 30 лет, 26,5% — старше 40 лет.

Проект стартовал 12 января. Принять участие могут граждане России старше 18 лет с опытом работы в выбранном направлении.

Ранее Inforeactor сообщал о конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».

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