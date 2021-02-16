На «Конкурс политологов» подано более 8,1 тысячи заявок

За месяц на «Конкурс политологов» пришло более 8,1 тыс. заявок.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на организаторов.

Как заявил член экспертного совета конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, лидерами по числу регистраций стали Московский регион и Санкт-Петербург, 40% заявок пришло от представителей Центрального федерального округа.

Основному составу участников от 30 до 40 лет (43,4%). Ещё 30% — младше 30 лет, 26,5% — старше 40 лет.

Проект стартовал 12 января. Принять участие могут граждане России старше 18 лет с опытом работы в выбранном направлении.

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