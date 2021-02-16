В Подмосковье рассказали об организации отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

В оздоровительных лагерях Московской области проведут каникулы 400 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства социального развития региона.

Отдых продлится 21 день — до 7 марта. Детей примут оздоровительное учреждение «Звонкие голоса» и лагерь имени 28 героев-панфиловцев.

Как отметила глава ведомства Ирина Фаевская, помимо творческих программ, будет организовано онлайн-обучение в соответствии со школьной программой. Также будут соблюдены все санитарные требования, подчеркнула она.

Всего до конца года в оздоровительных лагерях примут свыше 48 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В декабре 2020 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поддержал идею развития иппотерапии на Ямале как действенной формы реабилитации для детей с инвалидностью.