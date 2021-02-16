В России разработали датчик для выявления опасных состояний водителя

В России разработали систему определения различных заболеваний в организме человека — программно-аппаратный комплекс планируется встраивать в рули автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Разрабатываемое нами решение будет интегрировано в систему безопасности автомобиля и станет её неотъемлемой частью. В настоящее время наша компания ведёт собственную разработку данной системы, имеет соответствующее соглашение с ПАО «КамАЗ», которое заинтересовано в приобретении до 2 тыс. единиц устройств ежегодно», — цитирует ФАН генерального директора компании-разработчика Александра Лукьянова.

Многофункциональный аппаратно-программный комплекс — это небольшой датчик и устройство со специальным программным обеспечением. Для получения данных считывающее оборудование достаточно держать в руках в течение 35 секунд. Поставить диагноз по одной из систем организма можно в течение пяти минут, а на комплексное исследование потребуется до часа.

Решение зарегистрировано Евразийской патентной организацией.

В сентябре 2020 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал внедрять в стране технологические решения, которые не позволят пьяным людям садиться за руль.