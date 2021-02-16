Дегтярёв рассказал Путину о работе правительства Хабаровского края

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, который, в частности, рассказал об экологии и мерах по решению проблемы обманутых дольщиков.

Например, Дегтярёв рассказал о предложении включить реку Амур в нацпроект «Экология» и начать готовить план мероприятий по этому вопросу.

Кроме того, он отметил, что краевое правительство своевременно начало отопительный сезон и на месяц раньше срока завершило северный завоз.

Помимо этого, власти «сформировали тактику решения проблемы обманутых дольщиков».

«Эта проблема, к сожалению, в Хабаровском крае есть. Мы заключили соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков», — сказал Дегтярёв.

Отвечая на вопрос Путина, в какие сроки можно решить эту проблему, глава региона сказал, что за этот год тысяча семей будут «железно» обеспечены или жильём, или выплатами, «на следующий год — столько же».

Со своей стороны президент отметил, что по основным направлениям работы Дегтярёв «достаточно хорошо» погрузился в вопросы и проблемы региона, и попросил его «держать руку на пульсе».

В конце декабря Дегтярёв заявил, что мусорную реформу в Хабаровском крае поставят на паузу, чтобы качественно подготовиться к ней. По его мнению, рост тарифов на вывоз мусора в регионе неприемлем.