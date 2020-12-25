Дегтярёв оценил ситуацию с мусорной реформой в Хабаровском крае
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Об этом пишет vostokmedia.com.
«Народ не должно волновать, произошло повышение тарифов из-за того, что мы не можем проверять управляющие компании, сколько транспортировка стоит, каких полигонов нет, а какие есть. Допустить рост коммунальных платежей мы не можем. Считаю, что надо приостанавливать работу регионального оператора по первой зоне и приводить всё в соответствие, ещё более внимательно рассмотреть тариф. Нас за это никто не накажет, потому что мы и так уже два года потеряли. Лучше сделать чуть позже, но хорошо», — заявил Михаил Дегтярёв.
По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».