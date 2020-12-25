Дегтярёв оценил ситуацию с мусорной реформой в Хабаровском крае

Мусорную реформу в Хабаровском крае поставят на паузу, чтобы качественно подготовиться к ней. По мнению врио губернатора края Михаила Дегтярёва, рост тарифов на вывоз мусора в регионе неприемлем.

Об этом пишет vostokmedia.com.

«Народ не должно волновать, произошло повышение тарифов из-за того, что мы не можем проверять управляющие компании, сколько транспортировка стоит, каких полигонов нет, а какие есть. Допустить рост коммунальных платежей мы не можем. Считаю, что надо приостанавливать работу регионального оператора по первой зоне и приводить всё в соответствие, ещё более внимательно рассмотреть тариф. Нас за это никто не накажет, потому что мы и так уже два года потеряли. Лучше сделать чуть позже, но хорошо», — заявил Михаил Дегтярёв.

По сообщениям телеканала «360», в Подмосковье закрыли последний полигон бытовых отходов — «Лесной».