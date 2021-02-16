Эксперты назвали комфортный для россиян уровень ипотечной ставки

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Эксперты в области недвижимости заявляют, что снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5—5,5%.
Эксперты назвали комфортный для россиян уровень ипотечной ставки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Как рассказал гендиректор агентства недвижимости WE KNOW Александр Галицын, такая ставка позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков и покупать квартиры и молодым семьям с детьми, и другим россиянам. Также это позволит девелоперам быть уверенными в том, что спрос на их проекты будет стабильным.

«Это предложение очень избирательно. Такая целевая льготная ипотека будет крайне востребована семьями с двумя детьми и более. Думаю, что ставка по ипотечному кредиту для такой категории заёмщиков в рамках программы может составлять до 5%, и это очень хорошие условия», ― указал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова также назвала комфортной ставку в районе 5—6%.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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