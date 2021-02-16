В Новосибирске задержан подозреваемый в убийстве одногруппника студент

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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего студента, подозреваемого в убийстве своего 26-летнего одногруппника в ходе ссоры из-за девушки. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.
В Новосибирске задержан подозреваемый в убийстве одногруппника студент
  • РИА Новости

По данным следствия, 16 февраля в послеобеденное время на территории сквера образовательного учреждения между двумя студентами произошла «ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанёс потерпевшему множественные ранения» — в спину и другие части тела.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Подозреваемый был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии, возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлен круг очевидцев, обнаружено и изъято орудие убийства.

В июне 2020 года Newinform передавал, что в Волгограде завели уголовное дело по факту убийства 17-летнего студента первого курса медицинского университета, который скончался от множественных колото-резаных ран.

Позднее в Смоленске был задержан подозреваемый в убийстве. 

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