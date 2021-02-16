В Новосибирске задержан подозреваемый в убийстве одногруппника студент
- РИА Новости
По данным следствия, 16 февраля в послеобеденное время на территории сквера образовательного учреждения между двумя студентами произошла «ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанёс потерпевшему множественные ранения» — в спину и другие части тела.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Подозреваемый был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии, возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования установлен круг очевидцев, обнаружено и изъято орудие убийства.
В июне 2020 года Newinform передавал, что в Волгограде завели уголовное дело по факту убийства 17-летнего студента первого курса медицинского университета, который скончался от множественных колото-резаных ран.
Позднее в Смоленске был задержан подозреваемый в убийстве.