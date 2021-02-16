Эксперт прокомментировала стремление россиян досрочно погашать ипотеку

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Эксперт проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заёмщиков» Александра Пожарская прокомментировала стремление ряда россиян досрочно погашать ипотеку.
Эксперт прокомментировала стремление россиян досрочно погашать ипотеку
  • АГН «Москва»

«Граждане увидели происходящее в пандемию», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, те, у кого была возможность, старались досрочно погасить ипотеку, чтобы в дальнейшем не обременять себя обязательствами, с которыми в перспективе можно не справиться в силу разных причин.

Как считает Пожарская, теперь процент досрочного погашения ипотеки будет сокращаться.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

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