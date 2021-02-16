Представители власти Подмосковья и бизнеса обсудят вопрос инвестиций

Представители бизнеса и властей Московской области обсудят меры по восстановлению отраслей, пострадавших в период пандемии. Также на повестке вопрос инвестиций в регион.

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Как передаёт телеканал «360», встреча пройдёт в соцсети Clubhouse 18 февраля. В разговоре примут участие заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева, сыровар Олег Сирота и девелопер Андрей Ковалёв. «Кто такие и зачем нужны инвестиции в Подмосковье?» — так звучит основная тема беседы. Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.