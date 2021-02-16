Представители власти Подмосковья и бизнеса обсудят вопрос инвестиций
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Как передаёт телеканал «360», встреча пройдёт в соцсети Clubhouse 18 февраля.
В разговоре примут участие заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева, сыровар Олег Сирота и девелопер Андрей Ковалёв.
«Кто такие и зачем нужны инвестиции в Подмосковье?» — так звучит основная тема беседы.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о мерах поддержки бизнеса в столице.